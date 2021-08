Britse man mag niet verder rijden in Gronau nadat zijn rijbewijs door brexit niet meer geldig blijkt

GRONAU - Een in Duitsland woonachtige Brit is deze week op een wel erg bijzondere manier geconfronteerd met de gevolgen van de Brexit. De man werd in Gronau door de politie staande gehouden, en kreeg te horen dat zijn Britse rijbewijs niet meer geldig is in Duitsland . De man mocht niet verder rijden.

Het Verenigd Koninkrijk is per 1 februari 2020 officieel uit de Europese Unie gestapt, met gigantische gevolgen voor het woon-en werkverkeer tussen het eiland en het vasteland van Europa. De Brit, die permanent woonachtig is in Duitsland, toonde na staande te zijn gehouden door het grensoverschrijdend politieteam aan de Alstätter Strasse zijn in het Verenigd Koninkrijk uitgegeven rijbewijs.

Sinds eind april niet meer geldig

Dat rijbewijs is vanwege de ‘harde Brexit’ echter niet meer geldig in de Europese Unie, omdat het Verenigd Koninkrijk na het verlaten van de Unie ook buiten de afspraken valt die Europese landen met elkaar hebben gemaakt over rijbewijzen. Het Britse rijbewijs was nog te gebruiken tot 29 april van dit jaar, daarna verviel de geldigheid.

Omwisselen aan regels voorbehouden

Voor de in Gronau staande gehouden Brit zit er niks anders op dan zijn rijbewijs om te wisselen voor een geldig bewijs. De regels schrijven voor dat een rijbewijs dat is afgegeven buiten de Europese Unie, alleen kan worden omgewisseld wanneer degene van wie het rijbewijs is, in het jaar van afgifte van het rijbewijs minimaal 185 dagen in het land van afgifte heeft gewoond. Aangezien de man permanent woonachtig is in Duitsland, komt hij daarvoor in aanmerking.