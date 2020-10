Burgemeester greep niet in bij kerkdiensten in Staphorst, twijfelde geen moment

Check jouw plaats Staphorst en Voorst kleuren rood op corona­kaart, verdubbe­ling in Noord- en Oost-Gelderland

17:53 Voor het eerst zijn er in 24 uur meer dan 4000 coronabesmettingen vastgesteld in Nederland: in totaal 4007. In Amsterdam werden de meeste positieve tests (457) gemeld. In onze regio vallen de gemeenten Staphorst en Voorst in negatieve zin op.