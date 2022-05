Burgemeester Roelof Bleker herdenkt vuurwerkramp Enschede in stilte: ‘Goed om hier zoveel mensen te zien’

MET VIDEOENSCHEDE - Voor Roelof Bleker was het zeker niet de eerste herdenking van de vuurwerkramp in Enschede. Hij was er op andere jaren bij op de 13e mei. Als wethouder, als Enschedeër en nu als burgemeester. „Het is goed om zoveel mensen hier te zien,” zegt Bleker.

Het is stil in Roombeek. Touwen tingen tegen de vlaggenmast waar de driekleur halfstok hangt. In de verte het gejoel van spelende kinderen. Zo’n 70 mensen herdenken vrijdagmiddag 13 mei de ramp die zich 22 jaar eerder voltrok in de Enschedese wijk. Zij staan bij de plek waar de gewraakte vuurwerkcontainers een krater achterlieten. Een gat in de stad.

Lees ook Play Verhalen over verdriet en veerkracht na de vuurwerkramp in Enschede

Half vier

Op zaterdag 13 mei 2000 ontplofte tegen half vier in de middag vuurwerkbedrijf S.E. Fireworks in Enschede. Er kwamen 23 mensen bij om het leven, 947 personen raakten gewond van wie een aantal ernstig. Nu in 2022 vraagt voorzitter van Stichting Herdenking Vuurwerkramp Bram Distel om twee minuten stilte. Het is half vier. De kerkklokken stoppen met luiden. Een man neemt zijn pet af.

Even daarvoor hebben Distel en burgemeester Bleker hun bloemenkransen neergelegd bij het monument. Tientallen Enschedeërs gingen hun voor. Zij plaatsten hun boeketje of bloem in de vazen rond de stenen gedenkplaats. Elk staat er met zijn of haar gedachten. Geen speeches vandaag. Alleen stilte.

Brandweermannen brengen een groet

„Dank jullie wel. Het is goed dat jullie gekomen zijn,” zegt Distel na 120 seconden. De groep mensen gaat uiteen. Anderen pakken hun afgebroken gesprek weer op. Brandweermannen brengen een groet. Een witte auto start zijn dieselmotor en rijdt weg. De burgemeester hurkt voor het monument en kijkt naar de namen.

„Sommige gezichten zijn nieuw, met anderen is het een weerzien,” vertelt de burgemeester. Als wethouder was hij in 2001 verantwoordelijk voor de wederopbouw van de Enschedese wijk. Nu is hij terug als burgervader. Hij kent het verhaal, hij kent het litteken. De mensen vertrekken bij het monument. Het is weer stil in Roombeek.

Volledig scherm 70 mensen herdachten op vrijdagmiddag 13 mei in stilte de Enschedese wijk Roombeek de vuurwerkramp van 22 jaar geleden Burgemeester Roelof Bleker legde een bloemenkrans bij het monument, met voorzitter van Stichting Herdenking Vuurwerkramp Bram Distel. © Tubantia