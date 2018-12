Burgemeester sluit pand waarin viervoudige moord in Enschede werd gepleegd

Video Twentse scholen kleuren paars: Aandacht voor seksuele en genderdi­ver­si­teit

17:08 ENSCHEDE - Op scholen in Twente overheerste vrijdag één kleur: paars. Dit had alles te maken met Tour de Twente, een initiatief van een ROC-studenten. In een dubbeldekker trokken zij op Paarse Vrijdag langs scholen in Enschede, Almelo en Hengelo om de vanzelfsprekendheid van seksuele en genderdiversiteit te vieren.