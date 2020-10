Burgemeester van Enschede nog steeds in ziekenhuis: ‘Te ziek om thuis te zijn’

‘Aantal coronabe­smet­tin­gen in Twente veel hoger dan cijfers aantonen’

26 oktober ENSCHEDE - Het aantal Twentenaren dat besmet is met het coronavirus is veel groter dan blijkt uit de dagelijkse cijfers van de GGD en het RIVM. Dat zegt Erik Maarsingh van GGD Twente. „We denken dat we zo’n 25 tot 35 procent in beeld hebben. En toch krijgen we hiermee een goed beeld van de situatie.”