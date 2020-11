Burgemeester van Veldhuizen schrijft open brief aan stadsgenoten: ‘Ze hebben mij gered, zo simpel is het’

ENSCHEDE - Hij had het zwaar te pakken. Heel zwaar. Burgemeester Onno van Veldhuizen van Enschede testte 24 oktober positief op corona. Een dag later lag hij in het ziekenhuis. Afgelopen woensdag pas, anderhalve week later, kon hij weer naar huis. In een open brief richt hij zich tot zijn stadsgenoten. „Ik voel hoe ik mezelf ontglip.”