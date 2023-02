Buurt is afval door Enschedese scholieren zat: ‘Bij de laatste donut laten ze het doosje gewoon vallen, pof’

carnaval Doldwaze stieren slaan op hol in caranavals­op­tocht in Haaksber­gen

Doldwaze stieren sloegen tijdens de carnavals optocht op hol in hartje Haaksbergen. Langs kant van route maakte publiek zich gillend uit de voeten op het moment dat Torrero’s van de Krattenkrakers hun opgefokte have van indrukwekkende omvang niet meer in de hand hadden. ,,Komt goed! We laten ze straks leeglopen.” Wagengroep de Toreador won er de hoofdprijs mee in de categorie Grote Loopgroepen.