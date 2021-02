Buurtbewoners schieten brandweer in Enschede te hulp: ‘Mooi staaltje Twentse noaberschap’

Geboorte­golf­je en corona geen goede combi: kraamzorg in Twente onder druk

5 februari ENSCHEDE/LOSSER - Een geboortegolfje in combinatie met de coronacrisis is geen goede combinatie voor de kraamzorg. Sommige kraamzorgorganisaties zien zich genoodzaakt de zorg terug te brengen, omdat het door het relatief hoge aantal geboortes drukker is dan anders en er relatief veel kraamverzorgsters ziek zijn of in quarantaine verblijven.