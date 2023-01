Cafetaria De Smulhoek weer open na brand in frituur: ‘Eigenlijk werkten we de afgelopen jaren keihard voor niets’

Het is 5 mei 2022 als iets voor het middaguur de frituur vlam vat in de cafetaria op het St. Plechelmusplein. Eigenaresse Xue Ying Zeng is dat op moment even de stad in om een broodje te halen. Ondertussen vult de cafetaria zich met een dikke, zwarte rook. De schade lijkt mee te vallen, omdat omstanders erger voorkomen en de brandweer het vuur snel onder controle heeft. Maar schijn bedriegt: de hele zaak zaak zit onder het roet. Waar Xue Ying Zeng op dat moment niet bij stilstaat is, dat het wel eens maanden kan duren voordat de zaak weer open kan.