Car meeting in Enschede groot succes: ‘Maar er zitten altijd rotte appels tussen’

Er was zaterdagavond geen parkeerplaats meer vrij rond Go Planet, IJsbaan Twente én De Grolsch Veste. Iedere centimeter werd er benut voor het showen van de vaak tot ware racebolides omgebouwde auto’s. Organisatie - No Limitz Twente - en bezoekers waren lovend na afloop. Maar car meetings liggen onder vuur. Ze willen nog wel eens gepaard gaan met veel lawaai en gevaarlijke situaties. De auto’s beschikken niet zelden over lawaaierige uitlaten en menig deelnemer wil nog wel eens met behulp van de banden van z’n bolide een streep op het asfalt trekken. Om die reden greep gemeente Hengelo in 2020 nog hard in bij een soortgelijke gebeurtenis op Plein Westermaat.