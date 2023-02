Carnaval-stress? Deze outfits zijn dit jaar helemaal hot in Twente: 'Niet aan te slepen’

met stelling 100.000 mensen in Twente vissen straks allemaal in dezelfde ‘huurwonin­gen­vij­ver’

De vraag naar huurwoningen in Twente is ongekend hoog. Bij dertien corporaties staan in totaal 100.000 unieke mensen ingeschreven. Om hun zoektocht naar een passend huis te versoepelen, is er vanaf maart één platform waar zij terecht kunnen: woninghuren.nl. „Of er nu ineens veel mensen vanuit Enschede naar Oldenzaal gaan? Dat gaan we monitoren.”