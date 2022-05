CDA wil verbod commercieel voorbereidend jaar bij UT: 60 procent buitenlandse studenten haalt niveau niet

Oranjevrou­wen spelen uitzwaai­wed­strijd voor EK in Grolsch Veste tegen Finland

ENSCHEDE - De Oranje Vrouwen spelen op 2 juli hun uitzwaaiwedstrijd voor het EK van deze zomer in stadion De Grolsch Veste in Enschede. De ploeg van bondscoach Mark Parsons speelt die zaterdag een oefenduel tegen Finland. De Grolsch Veste is ook het stadion waar de Oranje Leeuwinnen in 2017 de vorige keer de Europese titel veroverden.

12 mei