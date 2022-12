Cel en behandeling voor Enschedese ‘opa’ na ontucht met kleindochter van 5

Pas zes boeren in Overijssel verkochten bedrijf: ‘Ze wachten op dat ‘woest aantrekke­lij­ke’ bod’

Overijsselse boeren die bereid zijn zich te laten uitkopen door de overheid, wachten daar vooralsnog mee. In twee jaar tijd kwam het tot ‘slechts’ zes overeenkomsten. Volgens de provincie en LTO is dat deels te wijten aan stikstofminister Van der Wal. Nadat zij begon over een ‘woest aantrekkelijke’ regeling, trokken boeren de keutel in.

8 december