Celstraf voor mannen uit Hengelo en Gronau die tientallen ondernemers dupeerden

Kampeer­plek vinden? Dat gaat (hoogst­waar­schijn­lijk) niet meer lukken in Twente of Achterhoek

ENSCHEDE - Wie nu nog besluit om in het Pinksterweekend te kamperen in de regio, kan waarschijnlijk geen vrije plek meer vinden. Meerdere campings in Twente en de Achterhoek geven vrijdagmorgen aan dat ze al helemaal vol zitten.

3 juni