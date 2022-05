Chauffeurs staken, zaterdag geen bussen in Enschede, Hengelo en Haaksbergen

De werkdruk voor chauffeurs is gigantisch, zegt Marijn van der Gaag, bestuurder van FNV Streekvervoer. „De dienstregeling is uitgehold en aan de rij en rusttijden is getornd. Chauffeurs hebben niet eens tijd om mensen rustig te laten instappen, ze moeten al weer gas geven voordat de reizigers zitten.”

Overlast voor reizigers

Daar moet wat aan gebeuren, vindt vakbond FNV, initiator van de staking. Dat brengt wel een dilemma met zich mee, zegt Van der Gaag. Want de acties raken de reizigers. „Daarom kiezen we ervoor om niet in het hele land tegelijk te staken, maar door het per kantoor te doen. In het noorden zijn nu enkele stakingen geweest. We proberen de overlast te beperken. Daarom staken we nu ook niet doordeweeks, nu de examens begonnen zijn en veel scholieren afhankelijk zijn van het busvervoer.”