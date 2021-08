Chris levert energie terug, maar heeft geen zonnepanelen: hoe dom is zijn slimme meter?

Bedrijfs­pand in Enschede waar drie keer hennepkwe­ke­rij werd ontdekt gesloten door burgemees­ter

10:17 ENSCHEDE - Op last van burgemeester Onno van Veldhuizen is donderdag een bedrijfspand aan de Hyacintstraat in Enschede voor de duur van in ieder geval een jaar gesloten. Reden is overtreding van de Opiumwet: in het pand werd de afgelopen jaren drie keer een hennepkwekerij aangetroffen.