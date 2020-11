ChristenUnie wil Boerengrondbank: 40 miljoen euro voor kringlooplandbouw in Overijssel

Presenta­tor Eddy van der Ley uit Enschede: ‘Mensen als Bram Moszkowicz en Wim Kieft hebben een rafelrand­je, daar houd ik van’

8 november ENSCHEDE - Hij is als de titel van zijn boek over oud-FC Twente-trainer Gertjan Verbeek dat binnenkort verschijnt. ‘Recht voor z’n raap’, zo spreekt Eddy van der Ley over journalistiek, schrijven, theater maken en meer. ,,Moszkowicz die zegt Jinek mondeling beter te vinden dan Pauw, dat is voor mij humor.”