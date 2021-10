Christiaan gaat viraal met enorme lading bier in stadion FC Twente: ‘Maar het was geen record’

Wat doe je als je voor ongeveer 15 man bier moet halen in de Grolsch Veste en je wilt niet te vaak lopen? Dan neem je toch alles in één keer mee? Christiaan Roetgering (23) uit Enter deed het gisteren tijden FC Twente - Willem II (1-1) en ging viraal op social media. „Maar het was geen record.”

Het is een afspraak die Christiaan en z’n vrienden al jaren hebben: één persoon is verantwoordelijk voor het halen van bier tijdens de wedstrijd. Tegen Willem II was het de beurt aan Christiaan. „Ik had geen zin om vaak heen en weer te lopen”, vertelt de 23-jarige Enternaar. „Dus toen nam ik alles maar in één keer mee.”

En met alles bedoelt Christiaan 48(!) bier. Meer kon hij niet meekrijgen, maar dat is absoluut geen schande. „Ik denk dat het dan was misgegaan”, vertelt de Twentesupporter. Hij heeft met het sjouwen van die 48 biertjes trouwens geen record in handen. Die eer is voor kameraad Jochem. „Het is hem gelukt om 50 bier in één keer mee te nemen.”

Stevig karton

Christiaan moest overigens nog best een eindje afleggen met de treetjes bier. „Ja, eerst door de gracht en toen nog de trap op. Maar het is allemaal goed gegaan.” Dat komt volgens Christiaan ook door de stevige treetjes. „Daar is zelfs al een meme over”, vertelt Hij. “Enschedees karton is steviger dan Nijmeegs beton.”

Tekst gaat verder onder de foto

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Viral

Dat Christiaan op de foto werd gezet met een flinke lading bier, bleef ook op social media niet onopgemerkt. Zelfs FC Twente plaatste een foto op het officiële Instagram-account. Binnen 12 uur kreeg de foto meer dan 10.000 likes. „Ik heb denk ik wel 300 volgverzoeken gehad op Instagram”, vertelt Christiaan, die gisteravond op de bank de samenvatting lag te kijken. „En toen ontplofte m’n telefoon. Heel veel berichten. Echt niet normaal!”

En over het voetbal van FC Twente? Gisteren was het niet heel goed, maar over het algemeen heeft Christiaan weinig te klagen. „Twente doet het prima dit seizoen”, vindt ook de twintiger. Ach, en als het voetbal dan tegenvalt, is er altijd nog wel een vriend in de Grolsch Veste die voor voldoende alcoholische versnaperingen kan zorgen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.