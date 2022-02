Christian is de slangenman van Enschede: ‘Als ik daar naar binnen ga, dan ben ik bang. Ze kan me doden’

De oude man staat rustig op, loopt naar de kast en pakt een magazine. Hij wil een verhaal laten zien, over hem, of beter gezegd over de abstracte denkspelen die hij al sinds 1975 ontwikkelt. „Dat doe ik hier”, zegt hij, wijzend met een vinger naar zijn voorhoofd. In de Enschedese tussenwoning ruikt het naar oude wiet. Dat er boven in hun slaapkamers vier meterslange, dodelijke slangen kruipen, is niet te horen.