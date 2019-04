Coach moet voorkomen dat Saxion-studenten vroeg afhaken

Genoeg regen: geen onttrek­kings­ver­bod grondwater in Twente

11:25 ENSCHEDE - Waterschap Vechtstromen stelt toch geen onttrekkingsverbod in voor het gebruik van grondwater in Twente. Begin maart was het instellen van zo’n verbod voor boeren nog een reële optie. Landbouwers mogen bij een onttrekkingsverbod hun weiden en akkers niet beregenen met grondwater of water uit sloten of beken.