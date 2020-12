Collega-fractieleiders beslissen: zo gaat Forum voor Democratie in Overijssel verder

Forum voor Democratie Overijssel wordt ontbonden in twee nieuwe zelfstandige fracties. Dat betekent ook dat het fractiegeld wordt verdeeld op basis van het aantal Statenleden per fractie.

Dat besluit is door voorzitters van de 14 fracties in de Provinciale Staten genomen, omdat de vierkoppige afsplitsing onder leiding van Lonnekernaar Johan Almekinders en het overgebleven FvD-lid Andreas Bakir er samen niet uitkwamen. Blijft de vraag: onder welke naam gaan de fracties verder?

Geen akkoord over verdeling fractiegeld

Uit onvrede stapten Johan Almekinders, Stijn Hesselink, Johan Stuut en Frederik Tattersall in november uit Forum voor Democratie. Onvrede over de wijze waarop het partijbestuur is omgegaan met signalen van antisemitisme in appgroepen van de jongerenafdeling, maar ook onvrede over het aanblijven van Thierry Baudet als partijleider.

In eerste instantie kondigde het viertal een afsplitsing aan. Later is besloten om ‘Baudet-aanhanger’ Andreas Bakir uit de Statenfractie te zetten, om onder een nog te bepalen naam verder te gaan op de oorspronkelijke inschrijving (en dus ook het fractiebudget) van Forum voor Democratie.

Enschedeër Bakir ging niet akkoord met die werkwijze. Hij vindt dat hij als het enige overgebleven FvD-lid en fractiemedewerker in de Tweede Kamer de werkelijke voortzetting van de partij is. De groep van Almekinders stelde daarop voor het fractiebudget te verdelen over het aantal Statenleden (dus 20 procent voor Bakir) en als twee nieuwe fracties verder te gaan.

Elke fractie krijgt minimaal 30.000 euro

Omdat er geen overeenstemming werd bereikt, heeft de provincie juridisch advies ingewonnen. De situatie is volgens de geldende procedure ter beoordeling voorgelegd aan het presidium, de vergadering van fractievoorzitters in de Provinciale Staten. Met een meerderheid is besloten dat de fractie van Forum voor Democratie Overijssel wordt ontbonden in twee nieuwe zelfstandige fracties. Elk van deze fracties heeft recht op een jaarlijks budget van ruim 27.000 euro, plus ruim 3600 euro per fractielid. Dit geld is bedoeld voor ambtelijke bijstand en inhuur van fractieondersteuners.

Forum voor Democratie wordt eenmansfractie

Johan Almekinders is blij dat de fractie wordt opgesplitst in twee nieuwe partijen. Eerder gaf hij al aan dat het fractiegeld essentieel is om de vier fractiemedewerkers voor zijn groep te behouden. Almekinders en zijn fractiegenoten beraden zich nog onder welke naam zij verder gaan in de Provinciale Staten. Op social media gebruikt de groep sinds de afscheiding van FvD tijdelijk de naam Overijssel 2020. Een van de fractieleden, Johan Stuut, heeft zich landelijk aangesloten bij Code Oranje, maar blijft in de provincie vooralsnog bij Almekinders.

Minder gelukkig met de uitkomst is Andreas Bakir. „Het gaat mij niet zozeer om het geld, maar wel om het principe”, zegt de Enschedeër. „Ik ben feitelijk de voortzetting van Forum voor Democratie in Overijssel. De vraag is nu wat er gebeurd als ik onverhoopt niet verder kan als Statenlid. Wie neemt mijn plek in? De volgende op de kieslijst uit 2019? En komt die dan in mijn fractie of die van Johan Almekinders?” Voor Bakir is een ding zeker: „De naam van de partij blijft hetzelfde. Ik ga verder als FvD.”