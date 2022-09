College wil monumentenstatus voor conciërgewoning Ambachtsschool in Enschede

De Erfgoedvereniging Heemschut, het Cuypersgenootschap, de Historische Sociëteit Enschede-Lonneker en de Stichting Cultureel Erfgoed Enschede hadden erom gevraagd. Volgens deze cultuurhistorische organisaties is de combinatie van schoolgebouw en dienstwoning uit de jaren 20 een landelijk zeldzaam verschijnsel. Zij ijveren al lang voor behoud van deze woning. Nu ziet ook de gemeentelijke monumentencommissie de waarde ervan.

Nieuwe eigenaar

„Geweldig, we hebben er zo ons best voor gedaan om het te behouden. Het zou zelfs gesloopt worden. Het is gelukt, maar zeker ook dankzij de nieuwe eigenaar”, aldus Enschedeër Jan Astrego namens de vier organisaties.

Nadat het pand jaren was gekraakt, vervolgens leegstond en een parkeerplaats dreigde te worden, is het verkocht. Daar hadden de culturele organisaties zorgen over, maar de nieuwe eigenaar heeft het helemaal opgeknapt. „Er zat een soort garagedeur in en nu weer een normale pui. Het dak heeft de authentieke vorm.”

Gerenoveerd

De dienstwoning en de Ambachtsschool zijn in 1916 gebouwd. De volledig gerenoveerde school is al een gemeentelijk monument, maar de woning nog niet. Het is nu aan de gemeenteraad. Als die instemt met de monumentenstatus bekijkt de gemeentelijke monumentencommissie wat er voor nodig is om er ook echt een monument van te maken.