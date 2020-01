Compleet bespoten NS-trein schoongemaakt in Enschede: ‘Kost tienduizenden euro's’

ENSCHEDE - Ze doken afgelopen weekeinde opeens overal op: complete ondergespoten NS-treinen. In Enschede werd een intercity met grafitti van top tot teen gesignaleerd. In Wormerveer spoten vandalen zelfs een trein compleet zilver . De NS is woest. "Dit kost tienduizenden euro's.”

Uitzonderlijk: zo noemt NS-woordvoerder Leonie Bosselaar de treinstellen die ze afgelopen weekeinde aantrof. De gele locomotieven zijn vaker slachtoffer van 'graffiti-kunstenaars’, maar zo grootschalig als afgelopen week? “Dat gebeurt bijna nooit.”

Meerdere treinen werden over de volledige lengte overgespoten, van boven tot onder. Eén zo'n trein werd vrijdagavond in Enschede gesignaleerd. Op foto's is te zien hoe zelfs de ramen onder de graffiti zitten.

‘Asociaal’

“Het is gewoon ontzettend asociaal. Dit kost tienduizenden euro’s om weer schoon te krijgen. Per trein”, aldus Bosselaar. De NS probeert een ‘bewerkte trein’ zo snel mogelijk uit de dienstregeling te halen, om zo de vandalen zo weinig mogelijk aandacht te geven.

Toch lukt dat niet altijd. “We hebben gewoon een ontzettend druk spoornet in Nederland, het wordt soms puzzelen. We proberen onze reizigers zo weinig mogelijk hinder te laten ondervinden, maar het kan zijn dat een ondergespoten trein toch even doorrijdt, of er daardoor kortere treinen rijden.”

Geen grap

Op sociale media kregen de grafitti-kunstenaars afgelopen weekend opvallend veel bijval: veel mensen vonden zo'n zilveren trein eigenlijk best wel gaaf. Maar dit is geen grapje, benadrukt Bosselaar. “Het is leuk, totdat mensen zelf de dupe worden of vertraging oplopen vanwege dit vandalisme. Het is gewoon een strafbaar feit.”

NS heeft contact met de politie, om de daders in beeld te krijgen. Mogelijk zijn er camerabeelden van de grootschalige spuit-acties rondom stations. De schade wordt geprobeerd te verhalen op de daders.

De bespoten treinen zijn inmiddels schoongemaakt, onder meer door een bedrijf in Enschede. Volgens de NS zijn er meerdere schoonmaaklocaties in Nederland, waaronder in Enschede. Ook de zilveren trein uit Wormerveer rijdt inmiddels weer in de traditionele NS-kleuren door het land.