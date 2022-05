Complete inventaris hennepkwekerij gedumpt in buitengebied Enschede

Grond in Boekelo vervuild; speeltuin afgezet

BOEKELO - Met een bord en afzetlint waarschuwt de gemeente Enschede inwoners van Boekelo de kleine speeltuin en de vijver bij de Boekelose Stoomblekerij niet te gebruiken. In de grond zijn verhoogde waarden PFAS aangetroffen. Op donderdag 12 mei is er een informatieavond over de vervuiling.

2 mei