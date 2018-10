Conducteurs gaan los in dialect: 'Doot heanig an'

video 'Doot heanig an!'. De NS is deze week met een proef gestart, waarbij conducteurs in Nedersaksisch dialect de dienstregeling omroepen. Afhankelijk van de reacties wil het spoorwegbedrijf kijken of er vaker zo gesproken gaat worden in de trein. „Het geeft een gevoel van gastvrijheid.”

„Beste leu en wichter, goeiendag!” roept conducteur Erik Haakmeester door de microfoon bij aankomst op station Zwolle. „A'j wilt, dan kö'j hier nog vedan.” Geïnspireerd door het nieuws dat Nedersaksisch een officieel erkende taal wordt, werd Haakmeester woensdag door zijn werkgever gevraagd om de dienstregeling in dialect om te roepen.

Gastvrijheid

Die 'dienstregeling in dialect' is geen dagelijkse kost, bevestigt ook NS-woordvoerder Erik Kroeze. „We willen kijken of het in dialect omroepen bijdraagt aan het gevoel van gastvrijheid en vriendelijkheid naar onze reizigers. De conducteurs die we gevraagd hebben vonden het heel leuk om te doen, maar we zijn vooral benieuwd naar de reacties van onze reizigers.”

Kroeze, afkomstig uit Ootmarsum, reist zelf ook regelmatig met de trein. „Als we dan richting het oosten rijden en ik hoor een conducteur met zo'n lekkere Twentse tongval, dan voel ik me al gelijk helemaal thuis. In de trein naar Schiphol roepen we in het Nederlands en Engels om, dus waarom in de trein naar Twente niet in het Twents?”.

Quote In de trein naar Schiphol roepen we in het Nederlands en Engels om, dus waarom in de trein naar Twente niet in het Twents? Erik Kroeze, woordvoerder NS

Eigen keuze

De NS benadrukt dat het in dialect spreken een keuze van de conducteurs zelf blijft. „We gaan ze niets opleggen”, zegt Kroeze. „Collega's die het willen, geven we de gelegenheid om het doen.”

Vaste regels over wanneer en in welke trein er Twents wordt gesproken, zijn er nog niet. Kroeze: „In de trein van Den Haag naar Enschede kan ik me voorstellen dat er pas in het Twents wordt omgeroepen zodra de trein de Randstad uit is en richting de Veluwe rijdt.”

Of vervoerder Keolis, die de spoorlijn Zwolle-Enschede exploiteert, ook in het Twents gaat omroepen is nog onduidelijk.