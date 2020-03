Corona drijft vliegtuigen naar Airport Twente: ‘Staan hier hopelijk snel 10 à 12 stuks’

Luchtig corona­nieuws: Twentefans bezorgen 500 rozen, politie komt met ludieke ‘thuisblijf-tip’

25 maart Twente en de Achterhoek staan vrijwel stil door de coronacrisis. Het is doorbijten voor de positieve Tukker. Maar tussen al die ellende is er ook nog genoeg in deze regio om over te lachen of om vrolijk van te worden. Een overzicht van ‘goed’ en opmerkelijk nieuws in deze corona-tijden.