Corona duikt ‘opvallend vaak’ op in carnavalsgemeenten: Tubbergen uitschieter

Eén en één is niet altijd twee, maar het kaartje met coronabesmettingen in Nederland toont deze week wel hele opvallende gelijkenissen... Op de kaart lichten namelijk precies de carnavalsgemeenten in Oost- en Zuid-Nederland op.

Voor wie carnaval gevierd heeft, zal het niet echt een verrassing zijn. Er wordt opvallend veel ‘gehoest en geproest’ in Twente en de Achterhoek de laatste weken. Toch mag aan het kaartje niet al te veel waarde meer gehecht worden, sinds testen niet meer verplicht is bij een besmetting. Een compleet beeld kan daarom niet geschetst worden.

Tubbergen en Berkelland schieten eruit

De kaart geeft wel een aardig ‘inzichtje’ in de coronaverspreiding in Nederland en specifiek, in de regio's waar het los ging met carnaval afgelopen weken. In deze regio schieten Tubbergen, Berkelland en Enschede eruit als het gaat om de gemelde corona-besmettingen in de afgelopen week twee weken. Ook Oldenzaal en Losser laten een iets verhoogd beeld zien. In Tubbergen lag het aantal het hoogst met 79 besmettingen per 100.000 inwoners.

In het zuiden (alaaf) kleurt de kaart zelfs nog wat verder rood. In de Gelderse gemeenten Rozendaal (171 besmettingen per 100.000 inwoners) en Voorst (166 per 100.000 inwoners) werden relatief de meeste coronabesmettingen vastgesteld door de GGD’en. Het Brabantse Waalre, Gennep in Noord-Limburg en Heeze-Leende, volgen. Het daadwerkelijke aantal besmettingen ligt naar alle waarschijnlijkheid stukken hoger, aangezien een officiële test niet meer verplicht is.

Meer positieve tests

In de afgelopen week zijn er zo’n in het hele land zo’n 4600 positieve tests geregistreerd, meldt het RIVM. In de zeven dagen daarvoor waren dat er 3800. Of de carnavalsperiode daarbij daadwerkelijk een rol speelt valt volgens het instituut nog niet goed te zeggen. Carnaval werd vorige week en het weekend daarvoor gevierd. Als veel mensen elkaar bij de feesten besmet hebben, zal een deel van hen ergens in de loop van vorige week klachten hebben gekregen.

Bekijk hieronder zelf de kaart met de gemelde besmettingen van de laatste twee weken

