Corona-uitbraak in Eschpoort Enschede onder al gevaccineerde ouderen

Jordi Rietman, voorvech­ter van het eerste uur, zoekt mee naar de ‘stip op de horizon’ voor Twente Airport

14 juni ENSCHEDE - Hoe blazen we Twente Airport nieuw leven in? Twentse bestuurders, ondernemers en onderwijsinstellingen brainstormen in drie sessies over die vraag. Voorvechter van het eerste uur Jordi Rietman (29) houdt alvast een vurig pleidooi. „Van de A1 zeg je toch ook niet: ‘Leuk dat-ie er ligt, maar daar doen we verder niks mee?’”