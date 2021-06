Corona-uitbraak in verzorgingshuis in Enschede onder al gevaccineerde ouderen

‘Beste start-up’ van UT: Flux Robotics ontwikkelt robotarm die chirurg moet helpen bij lastige operaties

13 juni ENSCHEDE - Worden chirurgen bij het uitvoeren van lastige operaties in de toekomst geholpen door robotarm die is ontwikkeld in Enschede? De klinische proeven moeten nog beginnen, maar Flux Robotics is wel uitgeroepen tot beste startup van de Universiteit Twente in 2021.