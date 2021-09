Coronaregels in Nederland streng? Ga maar eens naar Duitsland

Het was een verrassing voor de broers, hoewel de coronaregels in Duitsland al langer veel strenger zijn. Engbert Jan, uit Zuidlaren, en Henri, woonachtig in Helmond, kennen als geboren Enschedeërs de Haarmühle. Op weg naar familiebezoek in Boekelo leek het ze wel aardig op die karakteristieke plek in Alstätte even te verpozen.