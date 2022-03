Corporatie wil in Enschede en Achterhoek huizenmarkt vlot trekken: ‘Bouw middenhuur en koopwoningen voor starters’

De corporatie heeft in totaal zo’n 16.500 woningen met ongeveer 30.000 huurders in Enschede en de Achterhoekse gemeenten Aalten, Oost-Gelre en Winterswijk. Directeur Marion Wolters: „We zijn in gesprek met deze gemeenten. De bereidheid om mee te werken is groot, want er is veel vraag naar woningen met maandhuren tussen 752 en 1000 euro en naar koopwoningen voor starters. Concrete plannen zijn er nog niet maar we denken voor die doelgroepen enkele tientallen woningen in elke gemeente te kunnen realiseren.”