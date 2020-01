Criminelen leggen Twentse firma’s digitaal plat, bedrijven betalen losgeld

Winkelcen­trum Deppen­broek in Enschede bijna weer gevuld

13 januari ENSCHEDE - Winkelcentrum Deppenbroek in Enschede is op een haar na weer gevuld. Voor twee winkelruimtes in het winkelcentrum is een nieuwe huurder gevonden. In het voormalige pand van stomerij Eurocleaning komt modezaak Elferink Fashion. In de winkelruimte tussen de dierenwinkel en de kapper komt hoogstwaarschijnlijk een landelijke optiekketen.