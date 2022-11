Cronjéstraat wil wederom de meest oranje straat van Enschede worden: ‘Deze titel past ons wel’

Simo D. wilde alleen dat Enschedese kapper ‘total loss’ geslagen werd, in brand steken ging zelfs hem te ver

BADHOEVEDORP/ENSCHEDE - De eerste zittingsdag in het Twents liquidatieproces over meerdere aanslagen in Twente, leverde een bikkelharde clash op tussen de twee hoofdverdachten Simo D. (42) en Marcus T. (34). De twee verklaarden tegenstrijdig over wie de opdrachtgever voor het in brand steken van een kapper in Enschede op 2 februari 2017 was.

