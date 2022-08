Daar gaan ze, op naar Florence! Tientallen supporters zwaaien selectie FC Twente uit

Met videoENSCHEDE - Een groep van ongeveer tachtig supporters en andere geïnteresseerden heeft woensdagmorgen de selectie van FC Twente uitgezwaaid. Die vertrok per vliegtuig vanaf Twente Airport richting Florence. Daar spelen de Enschedeërs donderdag het heenduel in de play-offs om plaatsing voor de Conference League tegen Fiorentina .

De tachtig hadden zich verzameld op de zogeheten spottersbult; een bekende plek voor vliegtuigspotters. De aanwezigen zwaaiden naar de inzittenden in het vliegtuig, een deel filmde het vertrek met mobiele telefoons.

Laatste horde richting hoofdtoernooi

FC Twente probeert in Italië een volgende stap te zetten richting het hoofdtoernooi van de Conference League, het toernooi dat sinds vorig seizoen bestaat. De eerste editie werd gewonnen door AS Roma. Dat versloeg in de finale Feyenoord (1-0).

Ook voor FC Twente gaat de route naar mogelijk succes dus via Italië. Fiorentina is favoriet. „Maar we gaan er niet met angst naartoe”, klinkt het vanuit het Enschedese kamp.

Aftrap: donderdag om 21.00 uur

Het duel in Stadio Artemio Franchi begint donderdag om 21.00 uur. Volgende week donderdag is de return in De Grolsch Veste. Dan is de aanvang 19.00 uur.

Volledig scherm Tientallen supporters en andere geïnteresseerden zwaaien de selectie van FC Twente uit. Die is op weg naar Florence, waar donderdag Fiorentina de tegenstander is. © News United/Dennis Bakker