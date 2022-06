Dag van het Kasteel: op Tweede Pinksterdag zijn meer dan 100 buitenplaatsen geopend

Kunstenaar maakt replica van gestolen beelden­groep in Enschede: ‘Ik was echt van slag toen ik zag dat weg was’

ENSCHEDE - Het is een triest gezicht, de lege sokkel in het G.J. Van Heekpark. Vorig jaar is het kunstwerk ‘Vlaamse vluchtelingen’ er met grof geweld vanaf gerukt. De Hengelose kunstenaar Rinus Morsink heeft nu aangeboden een replica te maken van de gestolen beeldengroep.

30 mei