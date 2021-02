Dankzij dit nieuwe materiaal uit Twente is je ‘mobiel’ straks minder snel leeg

Hoelang houd je last van een strafblad?

31 januari Het is een onaangenaam staartje voor de onverlaten die tijdens de avondklokrellen opgepakt werden voor het gooien van een steen of fiets: het strafblad. Met een strafblad krijg je niet snel een verklaring omtrent gedrag (VOG) en steeds vaker heb je die nodig voor het vinden van een baan of stageplek. Hoelang houd je daar eigenlijk last van?