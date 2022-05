Dave (35) moet 244.000 euro betalen voor hennepkwekerij in Enschede

De rechtbank in Almelo berekende dat Ten B. zeker twee keer geoogst had in zijn kwekerij. Daar waren in totaal drie kweekruimtes, waarvan een nog ongebruikt. De man moet volgens de rechters iets meer dan 244.000 euro hebben verdiend. Dat drugsgeld pakt Justitie hem nu af.

Geen antwoorden

Twee weken geleden kwam Ten B. - die nu in Heiligerlee woont - niet naar de rechtbank. Hij stuurde zelfs geen advocaat. In het politieonderzoek heeft hij geweigerd mee te werken en gaf op geen enkele vraag antwoord. Het enige dat hij heeft gezegd is dat hij weliswaar de huurder was van de ‘henneploods’, maar dat hij die weer had onderverhuurd.