De 15-0 nederlaag is een streep onder gezet; LSV-trainer Rob Poell optimistisch over komende duels

Waar Poell vorige week na de wedstrijd nog sprak over een regelrechte schande van zijn ploeg, is hij deze zondag ondanks de nederlaag tevreden over de mentaliteit van zijn spelers. „De jongens maakten vandaag een goede indruk.” De spelers hebben de afgelopen week de koppen bij elkaar gestoken en zagen de wedstrijd tegen Borne met veel vertrouwen tegemoet. „Nadat we de nederlaag van vorige week hadden besproken en de spelers zelf afgelopen donderdag ook nog met elkaar gepraat hebben, is de mentaliteit er weer. De wedstrijd tegen MVV was een incident.”