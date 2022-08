De alcohol vloeit weer: studentencafé De Generaal heeft nieuwe horecavergunning nét voor de introweek

Per 1 mei werd KOSS, het koepelorgaan voor alle studieverenigingen van hogeschool Saxion, de nieuwe huurder van het pand van De Generaal, aan de Stadsgravenstraat. Tot 1 mei was Saxion de huurder. De horecavergunning voor het pand werd daarbij niet overgegeven aan KOSS. „Als nieuwe huurder heb je een nieuwe horecavergunning nodig. De vergunning stond op naam van Saxion en die loopt dus per 1 mei af”, zei KOSS-voorzitter Bastiaan Masselink destijds. Er moest er een nieuwe aanvraag ingediend worden bij de gemeente.