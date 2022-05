De benzineprijzen: dat geklots in de tank is je halve salaris. En verder deze week: sjoemeltoetsen, triest geweld en een bijzondere tattoo

De laatste keer dat ik een volle tank moest afrekenen hapte ik naar adem. Rijden is een dure hobby geworden, en Duitsland verlaagt daarom komende week de accijns op benzine. Het verschil met hier kan straks zo’n 50 cent per liter zijn, dat is wel erg extreem. Dat vindt ook de Glanerbrugse pomphouder Harold ten Thij. Er stonden in het verleden al files bij de pomp in Gronau vanwege 10 cent verschil. Straks tanken we helemaal niet meer in Nederland.