De beste speler bij FC Twente was een Ajacied

Verhalen uit 1940-1945 gezocht: ‘Hoe trouwde Enschede in oorlogs­tijd?’

ENSCHEDE - Mensen trouwen er, kinderen worden er ingeschreven, de burgemeester loopt er rond en er werken ambtenaren. Dat is nu zo, maar dat gebeurde ook tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hoe trouwde Enschede in oorlogstijd? Hoe was het om er te werken? Deze en andere verhalen wil Karine Roldaan verzamelen om er op 4 mei ‘Theater na de Dam’ van te maken.

8 februari