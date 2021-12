De bezorgers flitsen door de stad, nu uit eten niet meer mag: ‘Een fooi is altijd welkom’

Verslaafde zoon (38) zet ouderlijk huis in brand: ‘Ik wil hem hier niet terug’

Als het vuur bij de drie grote zuurstofflessen in de gang was gekomen… Petra Hendriks-Santing (64) wil er niet aan denken. Zij, haar man Freddy en de buren in Enschede zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag ontsnapt aan een ramp, waarvoor hun verslaafde zoon verantwoordelijk was geweest. De politie heeft hem aangehouden, hij wordt verdacht van brandstichting. Zijn ouders overwegen aangifte. „Misschien helpt het hem.”

