De fans van FC Twente hebben nog wel een spandoek voor hun Amsterdamse vrienden

indebuurt Deze grote winkel in Miro Center sluit voorgoed de deuren

Of je nu de weekboodschappen wilt inslaan, op zoek bent naar een goede outfit of je interieur een nieuwe look wil geven, bij Miro Center vind je genoeg winkels die je kunt afstruinen. Al kun je vanaf zaterdag 14 januari niet meer rondneuzen bij Jysk. De woonwinkel sluit de deuren.

13 januari