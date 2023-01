De feestdagen zijn voorbij, waar laat je de kerstboom in Twente en de Achterhoek?

ENSCHEDE - Feestdagen voorbij, kerstboom de deur uit. Het is bij uitstek de week om op te ruimen. De kunstboom kan weer in de doos. Maar waar laat je de echte kerstboom? Afhankelijk van de gemeente in Twente of de Achterhoek, zijn er verschillende opties. Waarbij de een het wat makkelijker heeft dan de ander.

In een groot deel van Twente biedt Twente Milieu uitkomst. In Enschede, Hengelo, Oldenzaal en Wierden komt de afvalinzamelaar de boom zelfs aan huis ophalen. Versiering eruit, boom aan de straat en klaar (zie onder voor data).

Wie in Almelo, Borne, Haaksbergen, Hof van Twente of Losser woont, moet iets meer moeite doen. In die gemeenten wordt de boom namelijk niet aan huis opgehaald door Twente Milieu, maar kunnen de inwoners hun kerstboom kwijt op het afvalbrengpunt. Dat geldt overigens ook voor de inwoners van de gemeenten waar de boom wel aan huis wordt opgehaald, mensen die hem eerder kwijt willen kunnen hem altijd zelf wegbrengen.

Bewaren tot in het voorjaar?

In Tubbergen, Twenterand en Dinkelland regelt Rova de afvalinzameling, net als in Aalten, Oost Gelre en Winterswijk. Hier is de inzameling van de kerstbomen niet centraal geregeld, maar wisselt het per gemeente. Wie wat geduld (en ruimte) heeft kan de kerstboom laten liggen tot in het voorjaar en hem dan op laten halen met het grof tuinafval.

In Berkelland kunnen kinderen wat bijverdienen door kerstbomen in te zamelen. Op 4 januari leveren ze die in bij een van de brengpunten in de gemeente en krijgen daar 50 cent per boom.

In de versnipperaar

De bomen die bij afvalinzamelaars en op brengpunten terechtkomen, worden versnipperd en verwerkt als gft-afval. De boom mag overigens ook in stukken geknipt in de gft-bak.

Volledig scherm De kerstbomen die Twente Milieu inzamelt, worden versnipperd in Goor. © Lenneke Lingmont

Afvoeren is de makkelijkste optie, maar de kerstboom hoeft niet perse in stukjes of in de versnipperaar. Bewaren kan ook, mits er een goede kluit aan zit. Zet hem in de tuin en als de boom goed wortelt, kun je hem volgend jaar weer gebruiken. Met een kleinere boom lukt dat overigens vaak beter dan met grotere exemplaren.

Bijverdienen met ophalen van de boom

En dan zijn er in bijna elke gemeenten wel clubs, wijkverenigingen of andere organisaties die kerstbomen inzamelen. Bijvoorbeeld om de clubkas te spekken. Zoals gospelkoor TODA in Rijssen, die voor 2 euro de boom thuis ophaalt. Of carnavalsvereniging De Smoezen in Vroomshoop, die zaterdag voor 5 euro per boom langs de deuren gaat.

In de Bornse wijk Stroom Esch kunnen bewoners zaterdagmiddag hun boom inleveren en wordt de bult in brand gestoken, gelijk een kans om een nieuwjaarsborrel te drinken met buren.

Voor het goede doel

Via www.ikwilvanmijnkerstboomaf.nl zamelt de Junior Kamer Almelo weer kerstbomen in voor het goede doel. Voor 7,50 euro komen de leden zaterdag tussen 9 en 14 uur kerstbomen ophalen in Almelo en omgeving. Vorige jaren leverde dat honderden euro's voor verschillende goede doelen op.

Hier laat je de kerstboom, overzicht per gemeente: Twente Milieu haalt de boom op. Leg de boom op de plek waar je normaal de container zet. Wie in hoogbouw woont kan de boom aan de doorgaande weg zetten. Enschede: hoogbouw op 5 en 6 januari, laagbouw vanaf 9 januari (zie afvalkalender)

Hengelo: vanaf 9 januari (zie afvalkalender)

Oldenzaal: vanaf 9 januari (zie afvalkalender)

Wierden: 7 januari Almelo, Borne, Haaksbergen, Hof van Twente, Losser: wegbrengen naar afvalbrengpunt van Twente Milieu Tubbergen, Twenterand, Dinkelland, Oost Gelre, Winterswijk, Aalten: Rova organiseert hier de afvalinzameling. De boom kan in stukjes in de gft-container of weggebracht worden als groenafval naar een afvalbrengpunt Berkelland: De gemeente organiseert de kerstbomeninzameling, op 11 plekken in de gemeente kunnen kinderen bomen brengen op 4 januari 2023 van 13.00 tot 16.00 uur. Zij krijgen 50 cent per ingebrachte kerstboom Rijssen-Holten: Geen speciale inzameling, boom kan in stukjes in de gft-container of naar het afvalbrengpunt