De futen, meesters in synchroonzwemmen

De broedtijd begint voor veel futen al vroeg in het voorjaar en het spectaculaire baltsritueel is nu op tal van plaatsen te observeren. In zachte winters beginnen sommige paren al in de wintermaanden met het bouwen van een nest. Op enkele plekken in Nederland zijn de eerste jonge fuutjes met een opvallend zwart-wit verenkleed al waargenomen. De meeste broedparen worden in mei en juni vastgesteld.