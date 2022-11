De Kop: denk groen, kies voor Koningstuin in hartje Enschede

In de Twentsche Courant Tubantia van las ik onlangs het artikel ‘Hoe nu verder met de Kop?’ De liefde tussen de gemeente Enschede en de projectontwikkelaars LIFE en Ten Brinke Bouw is blijkbaar passé. Dit is hét moment voor de gemeenteraad en het college om het megaproject drastisch te herzien.

Wees eerlijk, wie zit er nou te wachten op een (binnen)stad met nog meer beton en asfalt? Wie zit er nou te wachten op 560 peperdure huur- en koopappartementen? We leven in een tijd van klimaatverandering en moeten ons vanaf nu anders gaan gedragen. Ambitieuze bouwplannen moeten daarom plaats maken voor meer duurzaam en groen in onze stad. Het is tijd voor bezinning en reset, het is tijd om out of de box te denken.

Parkachtige omgeving

Waarom maken we geen plannen voor de aanleg van een stadstuin of wel een Koningstuin? Ik zie het al voor me: een parkachtig groene omgeving met een royale fontein, tientallen bankjes en diverse speeltoestellen. Een plek waar bezoekers van Medisch Spectrum Twente (MST) en het winkelende publiek even op adem kunnen komen. En dan kunnen we meteen het volgende probleem aanpakken. Het chronische gebrek aan voldoende invalide-parkeerplaatsen bij het MST. Dit wordt door deze kwetsbare doelgroep al jaren als een grote bron van ergernis ervaren. Op het Koningsplein dienen minstens twintig invalide-parkeerplaatsen te worden aangelegd waar uiteraard gratis kan worden geparkeerd. Dergelijke voorzieningen bij het ZGT Hengelo dienen hierbij als het goede voorbeeld.

Sociale belangen

Kortom, ik denk dat de inwoners van Enschede meer baat hebben bij een groene en duurzame dan een grijze betonnen binnenstad. Met de vele miljoenen die we met de aanleg van de Koningstuin besparen is er eindelijk weer financiële ruimte voor sociale belangen. Daarmee doel ik op een ruimhartige uitvoering van de Wmo, de bijstand en het armoedebeleid. Dus geen beleid à la Diepemaat maar de menselijke maat.

René Beunders, Enschede