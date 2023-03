De Lonneker Passie: ‘Iedereen doet mee, vooral de mensen die op het oog niets met de kerk te maken hebben’

Twentse moeder Lisette (36) verloor baby Nio onver­wachts: ‘Ik hoop dat hij trots is’

Lisette (36) en haar partner Jethro (42) belanden in een onwerkelijke situatie als hun zoontje Nio plotseling overlijdt. In hun brievenbus geen geboortekaartjes meer, maar rouwbetuigingen. Bijna drie jaar na het afscheid blikt de moeder terug op het verlies. „Hij heeft me door een donkere tijd gesleept.”