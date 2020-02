De luxe winkel van Ad volledig blank door geknapte waterleiding: ‘Dit is een drama’

Groot waterlek in Enschede: kelder biblio­theek staat onder water

11:43 ENSCHEDE - Voor de ingang van de Zuidmolen in Enschede is zondagochtend een groot waterlek ontstaan. De geknapte waterleiding is door monteurs afgesloten. Door het lek is de kelder van de bibliotheek vol gelopen met water en was de waterdruk in Enschede laag.