De maker huilt, de architect lacht: na 25 jaar is De Uitschieter eindelijk van het dak

ENSCHEDE - De architect springt een gat in de lucht, de kunstenaar treurt. De Uitschieter, het grote beeld van kunstenaar Ruurd Hallema boven op het dak van het voormalige Ondernemingshuis in Enschede, is van zijn hoge plek getakeld en keert na 25 jaar niet meer terug. „Er zal altijd een leegte blijven.”