De meeste auto's in de gemeente Enschede komen uit 2011

Hoe vindt Haaksber­gen uitweg in zoutcrisis? ‘Stel als raad zelf een jurist aan’

Een onafhankelijk jurist, aan te stellen door de gemeenteraad: zo zou politiek Haaksbergen een oplossing kunnen vinden voor de patstelling die is ontstaan rond de zoutwinning door Nobian. „Ik denk dat we alles moeten doen om te voorkomen dat we bij de rechter tegenover Nobian komen te staan.”